"Knockout 51": Haftbefehle gegen mutmaßliche Rechtsextremisten

"Knockout 51" war vor allem im Raum Eisenach aktiv. (Archivbild) © Martin Wichmann TV/dpa

Zwei der Beschuldigten wird die Mitgliedschaft einer rechtsextremistischen kriminellen und terroristischen Vereinigung vorgeworfen, ein weiterer soll ein Unterstützer sein, wie der Generalbundesanwalt am Freitag in Karlsruhe mitteilte.

Die drei waren am Donnerstag festgenommen worden. Vier Objekte wurden in Thüringen durchsucht - nach dpa-Informationen in Erfurt und Eisenach.

"Knockout 51" war vor allem im Raum Eisenach aktiv, in der Gruppe hatten sich besonders gewaltbereite Rechtsextremisten versammelt.

Laut Generalbundesanwalt handele es sich um eine rechtsextremistische Kampfsportgruppe, "die unter dem Deckmantel des gemeinsamen körperlichen Trainings junge, nationalistisch gesinnte Männer anlockte, diese bewusst mit rechtsextremem Gedankengut indoktrinierte und für körperliche Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten, Angehörigen der politisch linken Szene und sonstigen als bekämpfenswert erachteten Personen ausbildete".