Lagebericht: So viele extremistische Beamte arbeiten in deutschen Sicherheitsbehörden!

Berlin - Laut einem neuen Lagebericht des Verfassungsschutzes arbeiten in den deutschen Sicherheitsbehörden mehr als 360 Personen mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene!

In den Reihen der Bundespolizei wurden die meisten extremistischen Verdachtsfälle festgestellt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

In insgesamt 364 Fällen wurden bei Mitarbeitern auf Bund- und Länderebene Anhaltspunkte für "Verstöße gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" festgestellt, gab das Innenministerium am Montag bekannt.

Auf Länderebene ist die Zahl mit 189 Verdachtsfällen dabei etwas höher als auf Bundesebene (175 Fälle). Ein Großteil der geprüften Staatsdiener (79,4 Prozent) - etwa in Polizei-, Zoll- oder Bundeswehr-Uniform - wird dabei dem "Phänomenbereich Rechtsextremismus" zugeordnet.

Deutlich geringer fällt der Anteil der Beamten aus den Kategorien "Reichsbürger" (10,7 Prozent) und "verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates" (4,9 Prozent) aus.

Aus den Reihen der Bundesbehörden war die Fallzahl bei der Bundespolizei mit 31 Verdachtsfällen am größten. Blickt man auf die einzelnen Länder, dann finden sich in den Sicherheitsbehörden Nordrhein-Westfalens die meisten Fälle (58).

Die häufigste "extremistische Aktivität", die der Verfassungsschutz zwischen dem Juli 2021 und Dezember 2022 festgestellt hat, sind dabei rechtsextreme Chat-Nachrichten, politisch motivierte Beleidigungen sowie Mitgliedschaften in extremistischen Organisationen und die Teilnahme an Veranstaltungen jener Gruppierungen. Eine "gewaltorientierte Handlung" wurde nur in 3,8 Prozent der geprüften Fälle festgestellt.