Mann beleidigt Jugendliche aus Syrien als "scheiß Ausländer", dann eskaliert die Situation

Neustadt an der Weinstraße - Es begann mit einem Streit in einer Regionalbahn, doch daraus wurde eine blutige Schlägerei - der Auslöser war offenbar eine ausländerfeindliche Beleidigung gegen zwei 15-Jährige aus Syrien, die in Begleitung eines 14-jährigen Mädchens aus Deutschland mit dem Zug fuhren.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstag gegen 13.30 Uhr in einer Bahn, die wenig später in Neustadt an der Weinstraße im Süden von Rheinland-Pfalz halten sollte.

Wie die zuständige Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zunächst berichtete, wandte sich ein 27-jähriger Fahrgast an die drei Jugendlichen und "beleidigte und bedrohte diese".

Auf Nachfrage von TAG24 erklärte eine Sprecherin weiter, dass der 27-jährige Deutsche nach ersten Ermittlungen insbesondere das Mädchen ansprach und ihr vorwarf, dass sie mit "scheiß Ausländern" unterwegs sei.

Nach der Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Neustadt sei die Situation dann zu einer Schlägerei zwischen den beiden 15-Jährigen und dem 27-Jährigen eskaliert. Eine Zeugin habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Als schon kurz darauf Einsatzkräfte der Bundespolizei eintrafen, fanden sie eine äußerst brisante Lage vor: Einer der beiden Jugendlichen hatte eine Kette als Schlagring um seine Hand gewickelt und lief damit bedrohlich auf seinen zwölf Jahre älteren Gegner zu.