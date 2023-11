Polizist in Thüringen mit Faschisten-Gruß abgelichtet? Innenminister Maier: "Wir gehen der Sache nach"

Erfurt - In Thüringen soll ein Polizist mit einem faschistischen Gruß abgelichtet worden sein. Das berichtet ein "Journalist" auf der Plattform X .

Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) ist das Bildmaterial offenbar bekannt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Aufnahme zeigt eine Person, die augenscheinlich Polizei-Uniform trägt. Mittel- und Ringfinger der linken Hand berühren den Daumen. Der Zeige- und der kleine Finger sind nach oben gestreckt.

Das Bild ist auf dem verifizierten Account eines "Journalist[en]", wie es in der Info heißt, zu sehen. In dem Post wird die Thüringer Polizei direkt angesprochen. Zudem heißt es unter anderem: "Warum zeigt Euer Kollege hier in #Arnstadt im Dönerladen von [...] den faschistischen #Wolfsgruß ('Hitlergruß türkischer #NeoNazis')?"

Markiert wurden unter anderem die Polizei Thüringen sowie Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD). Letztgenannter schrieb am Freitagmorgen unter den Beitrag: "Wir gehen der Sache nach."

Auch die Polizei Thüringen meldete sich zu Wort. Hier hieß es: "Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben das betreffende Bildmaterial gesichert und den Vorfall zur weiteren Überprüfung an den Bereich der Internen Ermittlungen weitergeleitet."