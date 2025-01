Rassistische Angriffe in Magdeburg nehmen fast täglich zu

Die Herkunft des Attentäters führte schon einen Tag nach dem Anschlag zu einer Demonstration rechter Gruppen, in der sie Remigration und Abschiebungen forderten. © DPA

Die Todesfahrt vom saudi-arabischen Arzt Taleb A. (50) hat einen regelrechten Domino-Effekt an rassistischen Anfeindungen ausgelöst: Schon kurz nach der Tat zogen gewaltbereite rechte Gruppen durch die Stadt.

Laut dem Netzwerk der Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt wurden Menschen mit Migrationshintergrund durch Magdeburg gejagt, beleidigt und angegriffen.

Beispielsweise landeten eine arabisch aussehende Intensivkrankenpflegerin und ihr Mann an Heiligabend in der Notaufnahme, in der sie selbst kurz vorher um das Leben der Anschlagsopfer gerungen hatte.

Taten dieser Natur haben auch seit dem Jahreswechsel nicht abgenommen. Die Zahl der Opfer wachse offiziellen Behörden zufolge nahezu täglich, wie der MDR berichtete.

Am Neujahrstag sei ein 31-jähriger Marokkaner am Bahnhof Neustadt von fünf Männern und einer Frau wegen seines Aussehens beleidigt, bespuckt, getreten und mit einem Schlagstock verprügelt worden, wie er der Süddeutschen Zeitung in einem Interview erzählte.

Er verbrachte die Nacht mit Wunden, Prellungen und einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus.

Zuletzt sollen Unbekannte einer syrischen Familie ein Hakenkreuz an Wohnungstür geschmiert haben, so der MDR. Außerdem ermittle die Polizei zu Berichten über Drohbriefe in Briefkästen mehrerer Familien mit Migrationshintergrund.