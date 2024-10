Rechtsextremismus und Islamismus an hessischen Schulen auf dem Vormarsch

Wiesbaden - An den Schulen in Hessen greifen Rechtsextremismus und Islamismus um sich: Im laufenden Jahr zeichnet sich ein deutlicher Anstieg entsprechender Vorfälle ab.

Ein Teilnehmer einer Kundgebung von Neonazis trägt eine Jacke der Mode-Marke "Yakuza" - an den Schulen in Hessen häufen sich rechtsextremistische Vorfälle. © Sebastian Kahnert/dpa

Während 2023 die Schulen noch insgesamt 36 rechtsextrem motivierte Fälle gemeldet hatten, waren es im laufenden Jahr bis zum Stichtag 15. Oktober bereits 120 Vorfälle.

Das geht aus einer Antwort des hessischen Kultusministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion sowie zusätzlichen Angaben einer Ministeriumssprecherin hervor. Im Jahr 2022 waren zwölf rechtsextremistische Vorfälle aktenkundig geworden.

Der Anstieg der Meldungen sei auch auf die gesteigerte Sensibilisierung der Schulen zurückzuführen, erläuterte das Ministerium in Wiesbaden. Die Schulen seien im November 2023 und im Februar 2024 in einem Rundschreiben abermals daran erinnert worden, dass antisemitische und extremistische Vorfälle an das Schulamt gemeldet werden müssen.

Bei den registrierten Fällen handelte es sich zum Beispiel um das Verwenden rechtsextremer Bilder durch Schülerinnen und Schüler in einem Gruppenchat, um rechtsextremistische Schmierereien auf Schulmobiliar sowie um das Singen von Liedern wie "L`Amour Toujours" in Verbindung mit rassistischen Texten.