Nazi-Lied auf Sylt sorgt für Entsetzen: Deutschland, mir graut vor Dir!

Die Nordsee-Insel Sylt gilt als ein beliebtes Ferien-Ziel der Reichen sowie der gut verdienenden Mitte. © 123RF/lightboxx

"Ein Gespenst geht um in der Welt - das Gespenst eines autoritären Nationalismus und Rechtspopulismus", heißt es vielsagend in dem Buch "Autoritäre Versuchungen" aus dem Jahr 2018, in dem sich der Soziologe Wilhelm Heitmeyer (78) mit dem Aufkommen der AfD und neuer rechter bis rechtsextremer Strömungen in Deutschland befasst.

Schon damals stellte der Wissenschaftler fest, dass die Anhänger dieser Geisteshaltungen in ihrer Mehrzahl keineswegs aus den unteren sozialen Schichten kommen, sondern aus der eher gut verdienenden Mitte der Gesellschaft.

Das aktuelle Sylt-Video bestätigt dies augenscheinlich: Die Frauen und Männer, die da "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" singen, sind vermutlich eher gut situiert.

Zu einem ähnlichen Befund kommen die Soziologen Carolin Amlinger (39) und Oliver Nachtwey (48) in ihrem Buch "Gekränkte Freiheit" aus dem Jahr 2022. Sie beobachten das Aufkommen eines neuen Autoritarismus in Deutschland - gerade bei Angehörigen der Mittelschicht, die sich selbst als "liberal" einschätzen. Diese "libertären Autoritären" hätten "oft keine Berührungsängste mit Faschisten" und drohten, "nicht nur vorübergehend" eine "Drift nach rechts" zu vollziehen.

Auch für diese soziologische Analyse scheinen die rechtsradikalen Sänger auf Sylt eine Bestätigung zu sein: Ihre Kleidung und ihr Habitus lassen sie wie Vorzeige-Repräsentanten der "Mitte" wirken.