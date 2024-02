Rechtsextremisten angegriffen: Eltern kämpfen für fairen Prozess

Jena/Ungarn - Februar 2023, Budapest, "Tag der Ehre": Rechtsextremisten führen einen SS-Gedenkmarsch durch die ungarische Hauptstadt. Dann werden sie angegriffen. Die Täter, wahrscheinlich linksextremistisch, konnten zum Teil flüchten. Der MDR berichtet in seiner neuesten Folge "Exakt" über die Ängste der Verdächtigen.

Mitglieder der rechtsextremen "Ungarischen Garde" in Budapest. (Archivbild) © Tamas Kovacs/dpa

Unter anderem zwölf Deutsche werden beschuldigt, sich an der Tat beteiligt zu haben. Dies sollen zumindest Aufnahmen des Deliktes beweisen.

Eine Person wurde bereits in Ungarn verurteilt, eine weitere sitzt in ungarischer Untersuchungshaft.

Die 23-jährige Maja soll auch an der Tat beteiligt gewesen sein. Sie sitzt in deutscher U-Haft - noch.

Die restlichen neun Personen sind untergetaucht.

"Exakt" berichtete am Mittwoch, dass sich ein Teil gerne stellen würde, doch die Angst, nach Ungarn ausgeliefert zu werden, hindere sie daran.

Der Grund: Die Bedingungen in ungarischer Haft seien so schlecht, dass von "menschenunwürdigen Zuständen" gesprochen werden könne. Das beweise auch die Verurteilung einer italienischen Lehrerin Ilaria Salis (39), welche in Hand- und Fußfesseln und mit einer Metallkette gesichert dem Richter vorgeführt wurde.

Die Eltern der in deutscher U-Haft sitzenden Maja sowie der Untergetauchten haben große Sorge, dass auch ihren Kindern dieses Schicksal blüht.