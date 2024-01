Tausende bei Demos gegen rechts in Offenburg und Freiburg

In mehreren Städten in Baden-Württemberg gingen Menschen an diesem Wochenende gegen rechte Politik auf die Straße.

Von Simon Schwenk

Offenburg - In mehreren Städten in Baden-Württemberg gingen Menschen an diesem Wochenende gegen rechte Politik auf die Straße.

Mehrere Tausend Demonstranten haben sich im südbadischen Offenburg zusammengefunden, um gegen Rechtsextremismus Flagge zu zeigen. © Marco Dürr / EinsatzReport24 Eine der wohl größeren Demos gegen Rechtsextremismus findet am heutigen Samstag in Offenburg statt. Dort setzte sich laut Polizeiangaben gegen 11 Uhr der Demozug unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts" vom Platz der Verfassungsfreunde in Offenburg in Richtung Innenstadt in Bewegung. Die erwartete Teilnehmerzahl von 300 Personen wurde mit einer Anzahl von etwa 5000 Personen um ein Vielfaches übertroffen. Rechtsextremismus "Zusammen gegen rechts!": Bündnis ruft zum großen Demo-Wochenende in Sachsen auf Der Demozug führte einmal quer durch die Offenburger Innenstadt in Richtung Offenburger Rathaus, an dem eine Kundgebung geplant war. Aufgrund der großen Teilnehmeranzahl wurde diese kurzerhand auf den nahegelegenen Marktplatz umdisponiert.

In Freiburg gingen die "Omas gegen Rechts" auf die Straßen. © Nick Kauz / EinsatzReport24