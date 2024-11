Unbelehrbar bis zum Schluss: Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck (†96) ist tot

Vlotho - Bis zuletzt hatte sie behauptet, die Massenmorde an den Juden in der Nazi-Zeit habe es nicht gegeben: Nun ist die dadurch bekannt gewordene Holocaust-Leugnerin und Rechtsextremistin Ursula Haverbeck ( † 96) gestorben.

Haverbeck war eine mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilte Straftäterin. Die 1928 im hessischen Winterscheid geborene Aktivistin hatte bis zuletzt behauptet, den Holocaust an den Juden durch das Nazi-Regime habe es nicht gegeben.

Ihren Tod hat Haverbecks Anwalt der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Die 96-Jährige soll demnach bereits am Mittwoch verstorben sein.

Immer wieder hatte Haverbeck, hier mit ihrem Anwalt vor Gericht, Berufung gegen ihre Verurteilungen eingelegt. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa Pool/dpa

Vor allem durch ihre Vehemenz, mit der sie an ihren Aussagen festhielt, erlangte sie auch in hohem Alter bei Neonazis fragwürdigen Helden-Status.

2019 trat sie mit Unterstützung der Partei "Die Rechte" als Kandidatin für das Europaparlament an. Zuletzt lebte sie in Vlotho in Nordrhein-Westfalen.

Bis zu ihrem Tod blieb Haverbeck zuletzt auf freiem Fuß, obwohl sie bereits erleichterte Haftbedingungen aufgrund ihres Alters erwirkt hatte. Reue gegenüber den Überlebenden und Hinterbliebenen der mehr als sechs Millionen ermordeten Juden zeigte sie nie.