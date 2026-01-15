Kult-Auto vor Comeback? Wann der neue Opel Manta vom Band laufen könnte

Manta-Fans müssen sich weiterhin gedulden: Laut Opel-Boss Florian Huettl ist nicht vor 2030 mit dem Comeback des Kult-Autos der 70er- und 80er-Jahre zu rechnen.

Von Christian Ebner

Rüsselsheim/Hamburg - Der Autobauer Opel verschiebt das Comeback seines Sportwagen-Klassikers Manta.

Ein Manta A: Von 1970 bis 1988 stellte Opel den kultigen Sportwagen her.

"Das Manta-Projekt existiert, es gibt Designmodelle - aber vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen", hat Opel-Chef Florian Huettl (48) dem Magazin "Spiegel" gesagt.

Ursprünglich sollte das Kult-Auto als Elektro-Modell zur Mitte des laufenden Jahrzehnts wiederbelebt werden, wie Huettl und seine Vorgänger wiederholt angekündigt hatten.

Dafür präsentierten die Rüsselsheimer einen zum E‑Auto umgebauten Manta A, der ausdrücklich als emotionaler Aufwärmer für ein künftiges Serienprojekt gedacht war.

Riesiges Opel-Testzentrum muss schließen: 287 Mitarbeiter gekündigt

Das sportlich geschnittene Manta-Coupé hatte in den 1970er- und 1980er-Jahren eine große Fangemeinde.

Vor allem der Manta B wurde zum bevorzugten Objekt von Tunern und Bastlern, die den Wagen unter anderem mit einem Fuchsschwanz schmückten.

Diesen Opel Manta B GT/E fuhr Til Schweiger (62) im Kultfilm "Manta Manta" aus dem Jahr 1991.

Mutterkonzern Stellantis setzt erst einmal auf neuen Corsa und SUVs

Im Großkonzern Stellantis hat Opel nach Huettls Worten die mittelfristigen Prioritäten neu sortiert.

Eine Neuausgabe des Kleinwagens Corsa und neue SUV-Modelle haben bei der deutschen Tochter zunächst Vorrang vor einer Neuauflage des Manta.

