Riesiges Opel-Testzentrum muss schließen: 287 Mitarbeiter gekündigt

Rodgau-Dudenhofen/Rüsselsheim - In glorreichen Tagen hat Opel ein riesiges Testzentrum bei Frankfurt errichtet. Nach der Insolvenz des zuletzt beauftragten Dienstleisters gehen viele Arbeitsplätze verloren.

Das Opel-Testzentrum in Rodgau-Dudenhofen wird geschlossen - zahlreiche Jobs wurden bereits gekündigt. © O.Roesler/Segula Technologies/dpa

Der Autokonzern Stellantis mit seiner deutschen Tochter Opel muss sich einen neuen Betreiber für sein Autotest-Zentrum bei Frankfurt suchen.

Die insolvente Segula Technologies GmbH hat nach eigenen Angaben keinen neuen Investor gefunden und schließt die Test-Standorte Rodgau-Dudenhofen und Rüsselsheim.

287 Mitarbeitern werde zum Monatsende Oktober gekündigt, teilte der Opel-Dienstleister mit. Ein kleines Team soll die Anlagen noch bis zum Jahresende abwickeln.

Für 82 meist langjährige Mitarbeiter am Standort Dudenhofen soll eine Transfergesellschaft gegründet werden, um ihnen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen.

Der französische Ingenieurs-Dienstleister Segula hat nach der Übernahme Opels durch die Peugeot-Mutter PSA größere Teile der Entwicklungsabteilung wie auch der Fahrzeugtests geführt. Die Kapazitäten wurden auch anderen Herstellern angeboten, auch nach der Übernahme wurde investiert.