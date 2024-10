Aus für Pegida! Boss der Bewegung verkündet Demo-Ende

Dresden - Zehn Jahre Hetze sind genug: Nach ihrem zehnten Jahrestag soll es in Dresden keine Pegida mehr geben. Die rechtsextreme Bewegung hatte in ihren Hochzeiten Zehntausende auf die Straße gebracht, versank zuletzt aber in der Bedeutungslosigkeit und erfuhr auch aus der eigenen Szene Kritik.

Lutz Bachmann (51) hat das Aus der Pegida-Demos verkündet. © Screenshot/Lutz Bachmann

Oft wurde es in den vergangenen Jahren prophezeit, nun verkündete es Pegida-Boss Lutz Bachmann (51) persönlich: "Es wird in dieser Art und Weise in Dresden die letzte Pegida sein", sagt er in einem Video. "Aus gesundheitlichen Gründen müssen wir die Reißleine ziehen, aus finanziellen auch."

Bachmann spricht dabei neben den Organisationskosten auch die Klagen und Geldstrafen gegen ihn selbst an. Nach 22 Vorstrafen hatte ihn das Amtsgericht Dresden erst im September wieder wegen Beihilfe zur Volksverhetzung verurteilt.

Was Bachmann nicht erwähnt: Zu den letzten unregelmäßig stattfindenden Demos fanden sich kaum mehr 1000 Teilnehmer zusammen, auch prominente Gäste fanden sich selten auf der Bühne.

So sind selbst für die letzte Pegida mit Oliver Kirchner (58, AfD), Hans-Christoph Berndt (68, AfD), der Ex-Bürgerrechtlerin Angelika Kanitz (71), die zwischenzeitlich bei NPD-Kundgebungen aufgetreten ist, und dem Ex-FPÖ-Frontmann Heinz-Christian Strache (55) keine wirklichen Stargäste oder Neulinge auf der Pegida-Bühne angekündigt.