Haftbefehl erweitert: Ex-RAF-Terroristin Klette weiterer Taten beschuldigt

Bei den weiteren Taten handele es sich laut Medienberichten um zwei Raubüberfälle. © Uli Deck/dpa

Das hat die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden auf Anfrage mitgeteilt. Zuvor hatte die "Welt" berichtet, dass Klette mittlerweile 13 Überfälle auf Supermärkte und Geldtransporter vorgeworfen werden.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass jedoch nicht in allen 13 Fällen ein dringender Tatverdacht bestehe, der für eine Haftanordnung erforderlich ist.

Dem Medienbericht zufolge geht es bei den beiden weiteren Taten um Raubüberfälle mit Komplizen: 2014 in einem Supermarkt in Elmshorn in Schleswig-Holstein sowie 2015 in Osnabrück. Bei den Taten sei niemand verletzt worden.

Die Verbindung zu den Überfällen habe die Polizei nach der Analyse von Computern und Handys aus Klettes Berliner Wohnung festgestellt.