Bahn-Betreiber stellt Betrieb ein! Extremwetter lässt Züge stillstehen

Köln - Der Bahnbetreiber National Express stellt am Nachmittag in Nordrhein-Westfalen wegen der hohen Temperaturen vorübergehend den Betrieb aller RRX-Linien ein.

Ein RRX-Zug der Bahngesellschaft National Express fährt in den Kölner Hauptbahnhof ein. © Henning Kaiser/dpa

Dies teilte das Unternehmen in Köln mit. Betroffen sind zwischen 13 und 19 Uhr die Linien RE1, RE4, RE5, RE6 und RE11. Die Züge fallen auf dem kompletten Laufweg aus.

"Die Maßnahme dient dem Schutz der Fahrgäste und Mitarbeitenden und soll verhindern, dass es unter den aktuellen außergewöhnlichen Wetterbedingungen zu ungeplanten Zugausfällen auf freier Strecke kommt", so das Unternehmen.

"Die anhaltend extremen Temperaturen stellen die Fahrzeuge aktuell vor außergewöhnliche technische Herausforderungen", erklärte National-Express-Betriebsvorstand Andreas Leue.

Die temporäre Betriebseinstellung sei eine vorsorgliche Entscheidung. "Uns ist bewusst, welche Auswirkungen dies auf viele Reisende hat - umso wichtiger ist es, in dieser Situation verantwortungsvoll zu handeln."

Reisende wurden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren und, soweit möglich, während der extremen Wetterlage von Zugreisen abzusehen.