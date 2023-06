Bhutan: Wandern im Reich des Donnerdrachens

Bhutan - Man benötigt schon die Fähigkeit, sich ganz gelassen skurrilen Regeln zu unterwerfen. Dazu sind auch ein gewisses Maß an Fitness sowie eine prall gefüllte Reisekasse vonnöten. Belohnt wird man mit einer atemberaubenden und naturbelassenen Gebirgslandschaft, einer unverfälschten traditionellen Kultur und mit glücklichen, aufgeschlossenen Einheimischen.

Über 400 Attraktionen sind am Pfad zu entdecken - prächtige Tempel, buddhistische Klöster, mächtige Festungen oder spektakuläre Brücken über reißende Gebirgsbäche. Angepriesen werden bezaubernde Rhododendron-Wälder, der "brennende See" oder bewirtschaftete Yak-Weiden.

Und der Weg dürfte ein Traum vieler Langstrecken-Wanderer sein. So blickt man immer wieder auf die schneebedeckten Gipfel des Himalayas, durchschreitet die wilde Natur mehrerer Klimazonen.

Als im letzten Jahrhundert das Straßennetz des Landes neu geordnet wurde, geriet der Trans Bhutan Trail in Vergessenheit und verfiel - morsche Brücken und Treppen machten die Passage lebensgefährlich. Nun wurde er wieder fit gemacht.

Einst war der Pfad Teil der alten Seidenstraße, die sich hier um die mächtigen Berge - vorbei an tiefen Schluchten und Tälern - quer durch das ganze Reich schlängelte.

Also Wanderschuhe schnüren, Rucksack aufhuckeln und los? Weit gefehlt! Abgesehen davon, dass Bhutan nur über einen internationalen Flughafen verfügt, der von Europa nicht direkt angeflogen wird, darf man sich im Land nicht wirklich frei bewegen. Man muss sich immer einem Fremdenführer anvertrauen, der einen während des ganzen Aufenthaltes begleitet.

Entlang des "Durch-Bhutan-Pfades" stößt man in den Dörfern fast immer auf neugierige Gastfreundlichkeit. Unterkünfte gibt es bei Familien, auf Campingplätzen, in Pensionen und Hotels mit internationalen Standards - inzwischen gibt es auch einige Luxusherbergen.

Der Lebensstandard wird hier nicht am Bruttosozialeinkommen gemessen, sondern dem "Bruttonationalglück". Glück ist wichtiger als Geld, Ökologie wichtiger als Ökonomie. Es gibt keine Wirtschaft, die Überschüsse erzielt, man produziert nicht mehr, als man zum Leben braucht.

Die Kosten sind deshalb so absurd hoch, weil das Königreich des Donnerdrachens nur hochwertigen Tourismus mit geringem Volumen wünscht. Pro Übernachtung wird dem Besucher eine Nachhaltigkeitspauschale von 200 Dollar abgeknöpft. Damit werden laufende Umwelt-, Kultur- und Sozialprojekte für die Bevölkerung finanziert.

Und die Preise haben es in sich. Eine Tour mit neun Übernachtungen kostet pro Person 3565 Euro, eine Vierzehn-Nächte-Variante 6785 Euro und die komplette Tour über den Trans-Bhutan-Trail (36 Übernachtungen) ab 21.085 Euro. Der Service beginnt mit der Abholung vom Flugplatz, den Flug zahlt man obendrein noch selbst.

Bhutan grenzt an die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt - China im Norden, Indien im Süden. Das Königreich selbst hat aber nur eine Dreiviertelmillion Einwohner. © 123RF

Somit ist Bhutan das einzige Land der Welt, welches mehr Kohlendioxid absorbiert, als es ausstößt - auch wenn das hoch gelegene Binnenland vor dem steigenden Meeresspiegel sicher ist.

Am ersten Juni führte das Königreich für die touristische Nachhaltigkeitssteuer ein Rabattsystem ein. Die 200 Dollar pro Übernachtung zahlt man für vier Tage und bekommt weitere vier steuerfrei.

Dieses Angebot gilt auch für sieben plus sieben Tage. Beim 30-Tage-Modell (zwölfmal Steuer und achtzehn Tage frei) spart man am meisten. So sollen Anreize für längere Aufenthalte gesetzt werden.

Größter Devisenbringer des Landes ist die Stromerzeugung aus den Wasserkraftwerken, danach folgen unmittelbar die Touristen - obwohl diese durch die Preise limitiert werden.

Andererseits erhält man etwas für sein Geld: Es gibt wohl kein weiteres Land, welches noch nahezu naturbelassen ist und in dem sich die traditionelle Kultur der Bevölkerung über Jahrhunderte noch weitgehend gehalten hat.

Info: transbhutantrail.com