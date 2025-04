Rückreiseverkehr zum Ferienende: So klappt es ohne Stress und Stau

Köln - Mit der Rückreisewelle zum Ende der Osterferien kann es auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag vielerorts noch einmal voll werden.

Das sollte in der Routenplanung berücksichtigt werden und diese Gebiete sollten am besten nicht zu den Stoßzeiten angesteuert werden.

"Zum Ende der Osterferien steigt die Staugefahr wieder an, vor allem am Freitag, wenn neben dem Berufsverkehr auch noch der Rückreiseverkehr unterwegs ist", sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein.

An Ferienwochenenden eigneten sich zur An- und Abreise immer eher der Samstag und der Sonntag als der Freitagnachmittag. Wer möglichst staufrei reisen möchte, der sollte am besten immer morgens oder abends reisen, dann sei am wenigsten los.

"Wer kann, plant die Reise am besten so, dass er außerhalb der Stoßzeiten die Ballungsgebiete und die Strecken mit den meisten Baustellen passiert, dann kommt man möglichst stressfrei ans Ziel."