Frau lebt seit sechs Jahren mit Hund und Katzen im Van: "Ich sehnte mich nach mehr Freiheit"

Alles in Kürze

Mit ihrem mobilen Zuhause reist Sara Dungo (34) an die entlegensten Orte. © TikTok/saradungo

In einem viralen Video, das die 34-Jährige auf ihrem TikTok-Kanal "saradungo" teilte, liefert sie ihren Zuschauern einen Einblick in ihr tägliches Leben in einem Wohnwagen mit drei Haustieren.

Sara besitzt eine Calico-Katze namens Chi Chi, einen schwarzen Kater namens Chester und einen Hundewelpen namens Max.

Ihre Reise begann 2019, als sie beschloss, einen Van zu kaufen und diesen in ein dauerhaftes Zuhause umzubauen - ein Vorhaben, das über ein Jahr andauerte und rund 10.000 Dollar kostete.

Dungo erzählte gegenüber Newsweek, dass sie diese Entscheidung traf, weil sie den Minimalismus liebte und bald erkannte, dass das Leben unterwegs ihr die Flexibilität gab, die sie brauchte, um "zu vereinfachen und zu verlangsamen".

"Ich sehnte mich nach einer tieferen Verbundenheit mit der Natur und nach mehr Freiheit, wie ich meinen Alltag lebe. Am Anfang ging es im Wohnwagen um Bewegung - darum, häufig neue Orte zu erkunden und das Abenteuer zu suchen", sagte Sara. Später lernte sie, einzelne Etappen länger und intensiver zu genießen.

War sie anfangs noch allein unterwegs, wuchs ihre Familie schon bald an - und damit auch die Verantwortung.