Stressfrei durch den Zoll: Das darf nach dem Ferien-Trip im Koffer sein

Was darf man aus dem Urlaub mit nach Hause nehmen? Das hängt nicht zuletzt davon ab, von wo aus man zurückkommt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Anders als gewohnt starten die Ferien in Bayern mit dem Schlussgong an einem Donnerstag. Der 1. August, also der Freitag, ist damit bereits mitten in der Reisezeit.

Und weil jede Reisezeit irgendwann endet, stehen immer wieder Menschen vor dem Problem: Was dürfen wir eigentlich an Waren zurück nach Deutschland mitbringen, ohne Ärger zu bekommen?

Wir fassen es übersichtlich zusammen. Bei der Rückreise aus Nicht-EU-Ländern (also auch zum Beispiel Großbritannien) und aus Sondergebieten (wie die Insel Helgoland oder Grönland) dürfen Waren – zu nicht kommerziellen Zwecken – nur innerhalb nachfolgender Mengen- und Wertgrenzen pro Person mitgebracht werden:

200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 Gramm Rauchtabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren



oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 Gramm Rauchtabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren ein Liter Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Volumenprozent oder unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 Volumenprozent oder mehr oder zwei Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von höchstens 22 Volumenprozent oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren und



mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Volumenprozent oder unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 Volumenprozent oder mehr oder zwei Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von höchstens 22 Volumenprozent oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren und vier Liter nicht schäumende Weine und



und 16 Liter Bier (Achtung: Bei den bis hier her aufgelisteten Produkten muss die Person mindestens 17 Jahre alt sein.)



Arzneimittel , die dem persönlichen Bedarf des Reisenden entsprechende Menge



, die dem persönlichen Bedarf des Reisenden entsprechende Menge Kraftstoffe für jedes Motorfahrzeug: die im Hauptbehälter befindliche Menge und bis zu zehn Liter in einem tragbaren Behälter



für jedes Motorfahrzeug: die im Hauptbehälter befindliche Menge und bis zu zehn Liter in einem tragbaren Behälter Substitute für Tabakwaren (z.B. Liquids für E-Zigaretten - auch nur für Personen ab 17 Jahren)



für E-Zigaretten - auch nur für Personen ab 17 Jahren) sowie andere Waren bis zu einem Warenwert von insgesamt 300 Euro - bei Flug- bzw. Seereisenden bis zu einem Warenwert von insgesamt 430 Euro - bei Reisenden unter 15 Jahren bis zu einem Warenwert von insgesamt 175 Euro



Die Waren, für die eine besondere Mengengrenze gilt (Tabakwaren, Alkohol, alkoholische Getränke, Arzneimittel und Kraftstoffe), werden bei diesem Warenwert nicht mit eingerechnet.

Bei Reisen innerhalb der EU-Länder sieht die Lage deutlich entspannter aus.