"Genug ist genug": Tausende demonstrieren gegen Verkehrs-Wahnsinn am Brenner

Matrei am Brenner (Österreich) - Mehrere tausend Menschen protestieren am Brenner-Pass in Österreich gegen die enorme Verkehrsbelastung auf der wichtigen Transitroute. Bei der Kundgebung in Matrei am Brenner zeigten die Teilnehmer Schilder mit Aufschriften wie "Genug ist genug!" und "Ruhe im Tal".

Mit Bannern machen die Demonstranten ihrem Ärger Luft. © Matthias Röder/dpa

"Es ist sensationell", sagte Protest-Initiator Karl Mühlsteiger zur Zahl der Demonstranten.

"Das geht heute in die Geschichte Tirols ein", meinte Mühlsteiger, der Bürgermeister der nahen Gemeinde Gries am Brenner ist. Wegen des Protests ist die Brenner-Route bis zum Abend für Transitfahrten gesperrt. Viele Demonstranten reisten mit Zügen und Fahrrädern an.

Auf einigen Transparenten machten die Demonstrierenden zudem ihrem Unmut über die schleppende Planung der bayerischen Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel Luft.

Die Bahnverbindung soll nach ihrer Fertigstellung dazu beitragen, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern und die Autobahnen zu entlasten.