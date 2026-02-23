Tourismus-Boom: Für diese Nation ist NRW der Hit, ein anderes Land hat die Nase voll

Düsseldorf - Mehr Gäste und mehr Übernachtungen: Die Tourismus-Branche in Nordrhein-Westfalen blickt auf ein Rekordjahr zurück.

Rund 25 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen in NRW übernachtet. (Symbolfoto) © Jonas Güttler/dpa

Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes haben 2025 rund 25 Millionen Menschen in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen in NRW übernachtet. Das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 2,2 Prozent.

Auch die Zahl der Übernachtungen fiel mit 55,5 Millionen um 1,7 Prozent höher aus als im Jahr 2024. Bei Auslandsbuchungen legte NRW ebenfalls zu.

Nach 5,6 Millionen Gästen im Jahr 2024 kamen im vergangenen Jahr 5,8 Millionen Menschen aus dem Ausland nach NRW. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent. Hier zählten die Statistiker bei den Übernachtungen mit 11,6 Millionen ein Plus von 2,6 Prozent.

Spitzenreiter sind hier Gäste aus den Niederlanden (1,3 Millionen) vor Belgien (392.000). Einen besonders starken Rückgang von Buchungen gab es aus Großbritannien.

Kamen 2024 noch 459.000 Gäste aus dem Vereinigten Königreich nach NRW, waren es 2025 nur noch 370.000. Das ist ein Minus von 6,4 Prozent.