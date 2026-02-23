Tourismus-Boom: Für diese Nation ist NRW der Hit, ein anderes Land hat die Nase voll
Von Carsten Linnhoff
Düsseldorf - Mehr Gäste und mehr Übernachtungen: Die Tourismus-Branche in Nordrhein-Westfalen blickt auf ein Rekordjahr zurück.
Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes haben 2025 rund 25 Millionen Menschen in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen in NRW übernachtet. Das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 2,2 Prozent.
Auch die Zahl der Übernachtungen fiel mit 55,5 Millionen um 1,7 Prozent höher aus als im Jahr 2024. Bei Auslandsbuchungen legte NRW ebenfalls zu.
Nach 5,6 Millionen Gästen im Jahr 2024 kamen im vergangenen Jahr 5,8 Millionen Menschen aus dem Ausland nach NRW. Das ist ein Plus von 3,5 Prozent. Hier zählten die Statistiker bei den Übernachtungen mit 11,6 Millionen ein Plus von 2,6 Prozent.
Spitzenreiter sind hier Gäste aus den Niederlanden (1,3 Millionen) vor Belgien (392.000). Einen besonders starken Rückgang von Buchungen gab es aus Großbritannien.
Kamen 2024 noch 459.000 Gäste aus dem Vereinigten Königreich nach NRW, waren es 2025 nur noch 370.000. Das ist ein Minus von 6,4 Prozent.
Dachverband nennt Zahlen nach Rekordjahr 2024 bemerkenswert
Beim Blick auf die Betriebsarten haben im vergangenen Jahr besonders die Campingplätze zugelegt.
Hier gab es im Vorjahresvergleich mit drei Millionen Gästeübernachtungen ein Plus von 13,2 Prozent. In den Gasthöfen dagegen gab es ein Minus von 6,4 Prozent auf 466.000. Der Dachverband Tourismus NRW spricht von bemerkenswerten Zahlen.
"Die neuen Rekordzahlen sind ein starkes Signal. Wir haben damit selbst das außergewöhnliche EM-Jahr 2024 noch übertroffen. Das zeigt, welche Zugkraft das Reiseland Nordrhein-Westfalen inzwischen hat – auch im Bereich des klassischen Urlaubs", sagt Heike Döll-König, Geschäftsführerin von Tourismus NRW, der dpa.
Der Verband verweist darauf, dass im Tourismus in Nordrhein-Westfalen mehr Menschen als in den klassischen Industriebranchen arbeiten.
Erfasst in der Statistik werden Betriebe mit mindestens zehn Gästebetten oder Stellplätzen auf Campingplätzen.
Titelfoto: Jonas Güttler/dpa