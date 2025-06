Gesperrte Schienen, volle Straßen: Mit diesen Tipps lässt sich Pfingst-Stress vermeiden

Auch am Pfingstwochenende ist auf den Autobahnen in NRW wieder mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Laut Verkehrsclub ADAC zählen die Tage rund um das Pfingstwochenende allerdings nicht zu den staureichsten des Jahres.

Auf den Autobahnen sei am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr mit den längsten Staus zu rechnen. Dann seien Kurzurlauber und Pendler gleichzeitig unterwegs, teilte der ADAC mit. Wer flexibel sei, solle deshalb am besten erst in den Abendstunden losfahren.

"Besonders groß ist die Staugefahr nicht nur in Richtung deutsche Nord- und Ostseeküste sowie die Niederlande, sondern auch im Süden Deutschlands. Baden-Württemberg und Bayern starten in zweiwöchige Ferien", schreibt der ADAC. "Stau-Hotspots bleiben die Autobahnen im Großraum Köln und im Ruhrgebiet."

Am Pfingstsonntag sei es erfahrungsgemäß sehr ruhig auf den Autobahnen. Auch der Rückreiseverkehr am Pfingstmontag habe in den vergangenen Jahren nicht zu großen Problemen geführt - zumal die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen auch am Dienstag noch Pfingstferien hätten.

Eng werden könnte es vor allem vor den zahlreichen Baustellen auf den NRW-Autobahnen.