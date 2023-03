Hamburg bei Städtetrips für Familien deutschlandweit top!

Nur minimal weniger (50 Prozent) geben an, dass Hamburg für sie die beliebteste Stadt sei, wenn es um eine Städtereise mit der Familie gehe. München (36,1 Prozent), Berlin (36 Prozent), Leipzig (30,2 Prozent) und Köln (16,7 Prozent) runden die Top 5 ab.

Diese Beliebtheit drückt sich auch in Zahlen aus: 50,9 Prozent der befragten Eltern mit Kindern zwischen drei und vierzehn Jahren planen in diesem Jahr einen Städtetrip.

Eine erstmals in Deutschland durchgeführte repräsentative Studie im Auftrag der Jufa-Hotelgruppe ist zu dem durchaus überraschenden Ergebnis gekommen, dass Städtereisen und nicht der Strandurlaub auch bei Familien beliebt sind.

Zum fünften Mal zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gewählt: das "Miniatur Wunderland" in Hamburg. © Markus Scholz/dpa

Etwa das "Miniatur Wunderland", das 2022 bereits zum fünften Mal in Folge in einer Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands überhaupt gewählt wurde und sich damit erneut an die Spitze der Top 100 setzte.

15.000 Teilnehmer hatten an der Umfrage teilgenommen.

Auch die Musicaltheater machen die Stadt beliebt bei Touristen. Insgesamt gibt es vier Spielstätten in Hamburg, die bekanntesten sind die beiden Theater im Hamburger Hafen.

Absoluter Publikumsmagnet: Die Musicalversion des Disney-Erfolgs "Der König der Löwen", die bereits seit 2001 in Hamburg zu sehen ist.

Erst Anfang März 2023 konnte die 15-millionste Besucherin in einer Vorstellung an der Elbe begrüßt werden.