Urlaubsparadies droht mit hohen Strafen, wenn Touristen zu lange bleiben!

Bali (Indonesien) - Wer nach Bali will, der bekommt bei der Einreise ein Visum. Den Urlaub zu verlängern, ist damit nicht so einfach möglich, trotzdem bleiben viele gesetzeswidrig im Land. Touristen auf Bali müssen bald mit harten Strafen rechnen, wenn sie sich nicht an die geltenden Gesetze halten.