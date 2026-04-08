AIDA-Kreuzfahrtschiff ist bereit zum Ablegen: Doch dann heißt es plötzlich Planänderung
Hamburg/Ålesund - Das verlief anders als geplant: Aktuell befindet sich die AIDAperla auf ihrer elftägigen Osterreise "Norwegens Fjorde". Doch vor der norwegischen Küste hieß es am Samstag plötzlich Planänderung.
Eigentlich sollte der Dampfer gegen 18 Uhr den Hafen im norwegischen Ålesund verlassen und weiter nach Åndalsnes fahren. Doch daraus wurde nichts. Der Grund: Meterhohe Wellen, teilweise bis zu sieben Meter, verhinderten ein sicheres Ablegen.
Die Entscheidung fiel schnell: lieber abwarten als riskieren, berichtete "Kreuzfahrt Aktuelles". Daraufhin blieb die AIDAperla über Nacht im Hafen, während draußen die See tobte.
Erst am frühen Sonntagmorgen ging es gegen 5.40 Uhr schließlich weiter. Der Ozeanriese nahm Kurs auf das nächste Ziel. Trotz erhöhter Geschwindigkeit wurde jedoch klar, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht mehr einzuhalten war.
Statt wie eigentlich geplant um 8 Uhr lief die AIDAperla erst gegen 11.20 Uhr am Sonntag im Hafen von Åndalsnes ein.
Kreuzfahrschiff AIDAperla: Weitere Stopps können trotz Verspätung angefahren werden
Für die Gäste bedeutete das vor allem eines: umplanen. Zwar ist der Stopp in Åndalsnes nicht komplett ins Wasser gefallen, doch Ausflüge mussten angepasst werden. Immerhin: Der weitere Reiseverlauf blieb bestehen.
Nach Åndalsnes standen und stehen noch die Häfen Måløy, Eidfjord und Haugesund auf dem Programm, bevor es am Freitag zurück nach Hamburg geht.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa