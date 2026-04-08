AIDA-Kreuzfahrtschiff ist bereit zum Ablegen: Doch dann heißt es plötzlich Planänderung

Hamburg/Ålesund - Das verlief anders als geplant: Aktuell befindet sich die AIDAperla auf ihrer elftägigen Osterreise "Norwegens Fjorde". Doch vor der norwegischen Küste hieß es am Samstag plötzlich Planänderung.

Bei einem Stopp in Norwegen konnte das Kreuzfahrtschiff AIDAperla wegen hohen Wellen erst später ablegen. © Christian Charisius/dpa

Eigentlich sollte der Dampfer gegen 18 Uhr den Hafen im norwegischen Ålesund verlassen und weiter nach Åndalsnes fahren. Doch daraus wurde nichts. Der Grund: Meterhohe Wellen, teilweise bis zu sieben Meter, verhinderten ein sicheres Ablegen.

Die Entscheidung fiel schnell: lieber abwarten als riskieren, berichtete "Kreuzfahrt Aktuelles". Daraufhin blieb die AIDAperla über Nacht im Hafen, während draußen die See tobte.

Erst am frühen Sonntagmorgen ging es gegen 5.40 Uhr schließlich weiter. Der Ozeanriese nahm Kurs auf das nächste Ziel. Trotz erhöhter Geschwindigkeit wurde jedoch klar, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht mehr einzuhalten war.

Statt wie eigentlich geplant um 8 Uhr lief die AIDAperla erst gegen 11.20 Uhr am Sonntag im Hafen von Åndalsnes ein.