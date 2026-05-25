Kreuzfahrt abgesagt! Nicko-Cruises-Schiff muss plötzlich umkehren

Hamburg - Traurige Nachrichten für Kreuzfahrtfans: Nach wochenlangen Reparaturen in Brest nahm die "Vasco da Gama" Kurs auf Hamburg und musste mitten in der Nacht plötzlich umdrehen. Was es damit auf sich hat.

Die "Vasco da Gama" konnte wegen ihres vorherigen Defekts auch nicht wie geplant, am Hamburger Hafengeburtstag teilnehmen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Ursprünglich sollte Dienstag ab Hamburg die zweiwöchige Reise "Bis zum nördlichen Ende Europas" starten. Doch nun hat die Reederei Nicko Cruises die Kreuzfahrt kurzfristig abgesagt: Der Grund ist ein technischer Defekt, wie das Portal "Kreuzfahrt Aktuelles" berichtete.

Laut dessen Informationen habe der Defekt nichts mit der Reparatur am steuerbordseitigen Propeller tun, stattdessen soll es jetzt ein Problem mit einer der Hauptmaschinen geben.

Erst am Samstagnachmittag hatte die "Vasco da Gama" die Werft in Brest verlassen und Kurs gen Hamburg gesetzt. Allerdings habe das 33 Jahre alte Kreuzfahrtschiff gegen 2 Uhr nachts den Kurs zurück nach Frankreich gesetzt.

Die Folge: Die Reederei musste die Kreuzfahrt kurzfristig absagen.