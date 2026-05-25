Kreuzfahrt abgesagt! Nicko-Cruises-Schiff muss plötzlich umkehren
Hamburg - Traurige Nachrichten für Kreuzfahrtfans: Nach wochenlangen Reparaturen in Brest nahm die "Vasco da Gama" Kurs auf Hamburg und musste mitten in der Nacht plötzlich umdrehen. Was es damit auf sich hat.
Ursprünglich sollte Dienstag ab Hamburg die zweiwöchige Reise "Bis zum nördlichen Ende Europas" starten. Doch nun hat die Reederei Nicko Cruises die Kreuzfahrt kurzfristig abgesagt: Der Grund ist ein technischer Defekt, wie das Portal "Kreuzfahrt Aktuelles" berichtete.
Laut dessen Informationen habe der Defekt nichts mit der Reparatur am steuerbordseitigen Propeller tun, stattdessen soll es jetzt ein Problem mit einer der Hauptmaschinen geben.
Erst am Samstagnachmittag hatte die "Vasco da Gama" die Werft in Brest verlassen und Kurs gen Hamburg gesetzt. Allerdings habe das 33 Jahre alte Kreuzfahrtschiff gegen 2 Uhr nachts den Kurs zurück nach Frankreich gesetzt.
Die Folge: Die Reederei musste die Kreuzfahrt kurzfristig absagen.
Nicko Cruises: Neuer Defekt hat nichts mit Reparaturarbeiten zu tun
In einer Mitteilung an die Passagiere, die "Kreuzfahrt Aktuelles" vorliegt, heißt es:
"Während der Überfahrt trat jedoch unerwartet ein neuer technischer Defekt auf. Nach sorgfältiger Abwägung haben wir entschieden, nach Brest zurückzukehren, um die Ursache umfassend zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten."
Die Rückkehr des Kreuzfahrtschiffes nach Frankreich bedeute auch, dass die geplante Reise ab Hamburg "schweren Herzens" abgesagt werden müsse.
Allerdings betonte Nicko Cruises in dem Schreiben: "Wichtig ist uns an dieser Stelle der Hinweis, dass das aktuell aufgetretene technische Problem in keinerlei Zusammenhang mit den kürzlich in der Werft durchgeführten Reparaturarbeiten am steuerbordseitigen Propeller steht."
Schon der vorherige Defekt am Kreuzfahrtschiff hatte Folgen: So musste eine Weltreise vorzeitig abgebrochen werden, die "Genussreise" mit Johann Lafer wurde abgesagt und das Schiff konnte nicht, wie geplant am Hamburger Hafengeburtstag teilnehmen.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa