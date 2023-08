Fiel sie vom Kreuzfahrtschiff? 64-Jährige verschwunden! Sohn glaubt, sie ist noch an Bord

SIngapur - "Es ergibt keinen Sinn", sagte Apoorv Sahani (39) über den Vorfall, der sich in der Nacht von Sonntag auf den gestrigen Montag ereignete. Der Ozeanriese der Royal Caribbean namens "Spectrum of the Seas", mit seinen Eltern an Bord, war gerade auf dem Weg von Malaysia nach Singapur.