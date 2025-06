Eiskalte Notlage: AIDA-Schiff ändert Kurs und eilt zur Rettung

Gemäß internationalem Seerecht sind Schiffe zum Hilfe leisten verpflichtet, wenn Seenot in der Umgebung herrscht. Kurzerhand änderte die AIDAluna ihren Kurs. Kapitän und Crew handelten sofort – die Gäste an Bord wurden per Durchsage über die Situation und die geplante Rettungsaktion informiert.

Gegen 23 Uhr erreicht den Dampfer kurz vor Spitzbergen ein Notruf: In unmittelbarer Nähe zur Position der AIDAluna befinde sich ein anderes Schiff in akuter Notlage. Personen treiben auf einer Rettungsinsel – bei nur 1 Grad Lufttemperatur und eisigen 3 Grad Wassertemperatur.

Am 13. Juni kehrt das Kreuzfahrtschiff AIDAluna nach Hamburg zurück. (Archivfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Auch das medizinische Team an Bord des Kreuzfahrtschiffs wurde informiert und sei in Alarmbereitschaft gewesen. Wenig später dann die erlösende Nachricht: Die Personen konnten wohlbehalten per Helikopter aus der Rettungsinsel geborgen und zur Behandlung in das Krankenhaus von Longyearbyen auf Spitzbergen geflogen werden.

Die AIDAluna konnte daraufhin ihre Reise planmäßig fortsetzen. Erst vor kurzem gab es auf einem anderen Kreuzfahrtschiff der AIDA-Flotte einen Zwischenfall. Am kommenden Freitag wird das Kreuzfahrtschiff in Akureyri auf Island erwartet.

Die Reise des Dampfers begann bereits am 25. Mai 2025 in Hamburg und führt über Stationen wie Bergen, Sortland, Hammerfest, Honningsvåg und Longyearbyen weiter nach Island, zu den Shetland-Inseln und am 13. Juni schließlich zurück nach Hamburg.