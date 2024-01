Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt sticht in See: Das hat das Mega-Schiff zu bieten

Miami - Platz für 5610 Gäste, 13 Wasserrutschen und eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die "Icon of the Seas", ist zu ihrer ersten Reise aufgebrochen.

Die Icon of the Seas ist 365 Meter lang. Im Hintergrund die Skyline von Miami. © PR/Royal Caribbean

Leinen los!

Ihre erste Reise führt die Icon of the Seas von Miami in die Karibik und wieder zurück. Sieben Tage Luxus pur verspricht die Reederei Royal Caribbean den glücklichen Gästen, die noch rechtzeitig ein Ticket ergattern konnten. Denn das Mega-Schiff mit Platz für 5610 Passagiere (bis zu 7600 wären möglich) und 2350 Besatzung ist komplett ausgebucht, weiß der Sender CNN. Am Samstag ging es endlich los.

Und die Liste der Superlative ist lang: So hat die Icon of the Seas nicht nur den größten freitragenden Infinity-Pool und überhaupt den größten Swimmingpool aller Kreuzfahrtschiffe, sondern auch die größte Eisarena auf See und die längste Wasserrutsche. Darüber hinaus können die Gäste aus mehr als 40 Restaurants und Bars wählen.

Doch das wohl spektakulärste Feature an Bord ist die gigantische Glaskuppel im vorderen Teil des Schiffes. Der AquaDome beherbergt eine Arena für Turmsprung-Darbietungen, einen gigantischen Wasserfall und mehrere Bars.

Außerdem gibt es an Bord Bereiche (genannt "Nachbarschaften"), die nur Erwachsen vorbehalten sind und solche, die für Familien mit kleinen Kindern konzipiert sind.

Eine siebentägige Kreuzfahrt mit der Icon of the Seas gibt es derzeit ab 1883 Euro pro Person in der Innenkabine, eine luxuriöse Suite ab 3172 Euro.