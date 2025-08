Pechsträhne auf hoher See: Kreuzfahrt-Gäste verpassen Norwegens Fjord-Highlight

Eine bittere Enttäuschung für die Urlauber, die ihre Reise am 24. Juli in Hamburg begonnen haben. Bereits im Mai hatte die "AIDAprima" ihre Geiranger-Passage wegen ausgefallener Bordsysteme absagen müssen.

Der Grund für die kurzfristige Routenänderung seien technische Probleme an Bord, berichtet " Kreuzfahrt Aktuelles ". Wie die Reederei mitteilte, verhindern sogenannte "technische Herausforderungen" die Einfahrt in den Fjord, der seit 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört.

Das Kreuzfahrtschiff muss den für Mittwoch geplanten Stopp im Geirangerfjord absagen – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Statt spektakulärer Naturkulisse erwartet die Reisenden nun ein vorgezogener Besuch in Ålesund.

Am 3. August endet die Fahrt in Hamburg. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Statt am Mittwoch im Geirangerfjord festzumachen, läuft das Schiff nun bereits früher den Hafen von Ålesund an – jener Ort, der ursprünglich erst für den 1. August auf dem Fahrplan stand. Damit zieht die "AIDAprima" den Stopp im charmanten Küstenstadt vor.

Ob der Geiranger-Halt eventuell doch noch nachgeholt werden kann, sei bislang unklar. Die Reederei will im Laufe des Tages entscheiden, ob die Techniker das Problem bis Freitag beheben können.

Die zehntägige Norwegen-Kreuzfahrt befindet sich bereits am Ende ihrer Reise: Nach einem weiteren Seetag und Halt in Nordfjordeid soll die Reise planmäßig am 3. August in Hamburg enden.