Hungerstreik bei Luxuskreuzfahrt: Antarktis-Reise plötzlich abgesagt

Es sollte die Kreuzfahrt ihres Lebens werden. Doch für die 170 Passagiere an Bord der SH Diana endete der Trip in die Antarktis in einem Fiasko.

Von Adrian Schintlmeister

Ushuaia (Argentinien) - Es sollte die Kreuzfahrt ihres Lebens werden: Doch für die 170 Passagiere an Bord der SH Diana endete die Antarktis-Reise in einem Fiasko. Nach einem Maschinenschaden tuckert das Schiff gemächlich nach Argentinien. Die Stimmung an Bord kippt.

Eigentlich sollte es in die Antarktis gehen. Doch daraus wurde nichts. (Archivbild) © PR/Swan Hellenic Wegen eines Schadens am Elektromotor musste das Luxuskreuzfahrtschiff SH Diana seine Reise in die Antarktis abbrechen, berichtet die britische Zeitung The Times. Niederschmetternd für die 170 Passagieren an Bord: Sie werden Pinguine und das ewige Eis noch nicht einmal von Weitem sehen. Stattdessen tuckert die SH Diana mit gemächlichen 6 Knoten (11 km/h) über den rauen Südatlantik Richtung Argentinien, heftigen Wellengang und eisigen Wind inklusive.

Es sollte ein einmaliges Erlebnis werden. (Archivbild) © PR/Swan Hellenic

Die Passagiere wollen ihr Geld zurück. Einige sind in den Hungerstreik getreten. © Telegram/Natalia Litvinova

Natalia aus Wolgograd hatte sich so auf das Abenteuer Antarktis gefreut. © Telegram/Natalia Litvinova

Der Pool ist zugefroren. Eiskalter Wind fegt über das Sonnendeck. Nur wenige trauen sich ins Freie. © Telegram/Shot

SH Diana: Passagiere treten in Hungerstreik