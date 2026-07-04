Insekteninvasion sorgt für Chaos auf Kreuzfahrtschiff

Porto (Portugal) - Was ein unglücklicher Urlaubsstart! Ein deutsches Kreuzfahrtschiff wurde kurz vor dem Ablegen in Portugal von einer massiven Insektenplage heimgesucht.

Unzählige Insekten belagerten das "Mein Schiff 6" vor dem Ablegen in Portugal. (Symbolfoto) © Socrates Baltagiannis/dpa

Wie das Portal "Schiffe und Kreuzfahrten" berichtet, traten die ersten Probleme am Donnerstag auf, als die "Mein Schiff 6" im portugiesischen Hafen von Leixoes anlegte.

Von dort aus sollte die siebentägige Reise über Bordeaux, Bilbao und an der portugiesischen Küste zurück nach Porto starten. Doch noch vor dem Ablegen meldete sich Kapitänin Kira Schikorr bei den Passagieren und sprach von einer Problematik, die es so zuvor noch nicht gegeben hatte.

Unzählige Fliegen hatten die Außenbereiche derart belagert, dass es unerträglich war, nach draußen zu gehen. Das Pooldeck soll wegen der Vielzahl an Insekten zwischenzeitlich überhaupt nicht nutzbar gewesen sein.

Per Durchsage wurden die Urlauber dazu aufgefordert, ihre Balkontüren geschlossen zu halten und die Schiebetüren zu den Außenbereichen nicht unnötig lange zu öffnen.