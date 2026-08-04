Außergewöhnlicher Anblick: Expeditions-Luxusschiff erstmals in Hamburg

Hamburg - Außergewöhnlicher Anblick: Das Luxusexpeditionsschiff "Scenic Eclipse II" hat am Montag das erste Mal im Hamburger Hafen angelegt.

Die "Scenic Eclipse II" verbindet Luxuskreuz´fahrten mit Expeditionsreisen. © Marcus Brandt/dpa

Gegen 19 Uhr machte das 168 Meter lange Expeditions-Luxusschiff der australischen "Scenic Cruises" am Cruise Center in der HafenCity fest.

Die Reederei selbst bezeichnet ihr Schiff als "Discovery Yacht". Laut ihrer Website verbinde das Schiff Luxus-Kreuzfahrten mit Expeditionsreisen in abgelegene Orte.

Neben den Kreuzfahrttouristen ist ein Expeditionsteam aus Forschern, Geologen und Meeresbiologen mit an Bord. Außerdem sind für verschiedenste abgelegene Ausflüge zwei Hubschrauber und ein U-Boot im Einsatz.

Das Außergewöhnliche: Auf den acht Decks gibt es insgesamt 114 Suiten inklusive persönlichem Butler-Service.

Zusätzlich stehen an Bord des Luxus-Expeditionsschiffes mehrere Restaurants, eine "Sky Bar", ein Spa-Bereich und ein Pool am Deck 10 zur Verfügung.