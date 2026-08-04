Außergewöhnlicher Anblick: Expeditions-Luxusschiff erstmals in Hamburg
Hamburg - Außergewöhnlicher Anblick: Das Luxusexpeditionsschiff "Scenic Eclipse II" hat am Montag das erste Mal im Hamburger Hafen angelegt.
Gegen 19 Uhr machte das 168 Meter lange Expeditions-Luxusschiff der australischen "Scenic Cruises" am Cruise Center in der HafenCity fest.
Die Reederei selbst bezeichnet ihr Schiff als "Discovery Yacht". Laut ihrer Website verbinde das Schiff Luxus-Kreuzfahrten mit Expeditionsreisen in abgelegene Orte.
Neben den Kreuzfahrttouristen ist ein Expeditionsteam aus Forschern, Geologen und Meeresbiologen mit an Bord. Außerdem sind für verschiedenste abgelegene Ausflüge zwei Hubschrauber und ein U-Boot im Einsatz.
Das Außergewöhnliche: Auf den acht Decks gibt es insgesamt 114 Suiten inklusive persönlichem Butler-Service.
Zusätzlich stehen an Bord des Luxus-Expeditionsschiffes mehrere Restaurants, eine "Sky Bar", ein Spa-Bereich und ein Pool am Deck 10 zur Verfügung.
"Scienc Eclipse II" verlässt Hamburg am Dienstag wieder
Die "Discovery Yacht" hat eine Eisklasse PC6 und kann mit bis zu 200 Gästen in der Arktis und Antarktis unterwegs sein.
Seit 2023 ist die "Scenic Eclipse II" auf See und gilt als weiterentwickeltes Schiff der "Scenic Eclipse" von 2019.
Nach einem Tag Aufenthalt in der Hansestadt verlässt das Expeditions-Luxusschiff Hamburg am Dienstag um 18 Uhr wieder. Dabei soll die "Scenic Eclipse II" mit Wasserfontänen der Hamburger Feuerwehr verabschiedet werden.
Aktuell ist das Luxusschiff auf einer 13-tägigen Reise von London nach Stockholm unterwegs. Nach dem Stopp in der Hansestadt geht es weiter nach Kopenhagen, Binz, Danzig, Visby und Mariehamn.
Erstmeldung: 3. August, 13.13 Uhr, aktualisiert: 4. August, 6.46 Uhr
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa