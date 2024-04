Insiderin verrät: Das versaut Eure Reise auf einem Kreuzfahrtschiff so richtig

Birmingham (England) - Lucy Southerton hat, was viele einen Traumjob nennen: Die 28-Jährige aus Birmingham arbeitet seit neun Jahren auf Kreuzfahrtschiffen, berichtet Daily Mail . In den sozialen Netzwerken gibt die Engländerin regelmäßig Ratschläge, wie Passagiere, aber auch andere Crew-Mitglieder, das Beste aus ihrer Reise herausholen können.

"Viele Leute planen daher keine zusätzlichen Ausgaben ein, während sie an Bord sind, weil sie die falsche Vorstellung haben, dass die meisten Dinge kostenlos sein würden", sagte Lucy. Sie fügte hinzu, dass zwar der Großteil des Essens im Preis enthalten ist, es aber "Aktivitäten und Restaurants" an Bord gibt, "die zusätzliches Geld kosten".

In einem kürzlich auf ihrem YouTube-Kanal Cruising as Crew (mehr als 67.100 Abonnenten) veröffentlichten Video ging die Schiffsbegleiterin auf die häufigsten Fehler ein, die vor allem Kreuzfahrt-Anfänger oft machen und erklärte, wie man ihnen vorbeugen kann.

Als Zweites wies der Reiseprofi darauf hin, dass viele Neu-Cruiser ihre Zeit an Land nicht richtig planen und zurückbleiben, weil sie die Abfahrtszeit des Schiffes verpasst haben. "Sie steigen am Hafen aus und gehen auf eigene Faust auf Entdeckungsreise", sagte die junge Frau. "Aber was sie nicht einplanen, ist Zeit für die Rückkehr."

Als Beispiel nannte Lucy den Strohmarkt in Nassau auf den Bahamas, der direkt vor dem Hafen liegt. An Bord wurde ein Ausflug dorthin angeboten. "Natürlich waren die Leute, die diesen Ausflug gebucht hatten, etwas verärgert und sagten, dass sie "keinen Ausflug buchen, den sie alleine unternehmen könnten."

Nummer fünf auf Lucys Liste ist das Ignorieren von Sicherheitsanweisungen. Zu glauben, dass man nicht in einen Notfall geraten könne, sei falsch. "Was wir als Besatzungsmitglieder im Notfall nicht wollen, ist, dass alle in Panik herumlaufen, weil sie bei der ersten Sicherheitsunterweisung nicht aufgepasst haben."

Lucys vierter Tipp: Bei der Buchung von Ausflügen sollte man nicht zu "klickfroh" werden. Für eine einwöchige Kreuzfahrt empfiehlt sie höchstens drei, für eine zweiwöchige Kreuzfahrt maximal sechs Tagestouren an Land. "Die meisten Ausflüge beginnen um 7 oder 8 Uhr morgens". Wer für jeden Tag einen Streifzug plane, sei am Ende k.o. oder komme nicht mit.

Punkt sieben betrifft die Reiseapotheke. Diesbezüglich riet der Kreuzfahrt-Profi dazu, ein kleines Sortiment an Medikamenten für den Notfall einzupacken, etwa Pflaster, Ibuprofen und ein Mittel bei Seekrankheit. Dadurch müsse man an Bord keine Medizin kaufen, was teuer werden kann.

Nummer acht der meisten Anfängerfehler ist, Aktivitäten an Bord und Plätze in den Restaurants auf dem Schiff nicht im Voraus zu buchen. Lucys Rat: "Reserviert rechtzeitig, bevor Ihr überhaupt an Bord des Kreuzfahrtschiffes geht." Das sei meistens easy über eine App möglich. Sobald alles ausgebucht ist, sei oft auch nichts mehr zu machen.

Was vielen Reisenden auf ihrer allerersten Kreuzfahrt vielleicht nicht bewusst ist: Das Gepäck kommt oft erst am Abend des ersten Reisetages in der Kabine an, erklärte Lucy den neunten Fehler. Warum? "Weil die Besatzungsmitglieder zwischen 3000 und 10.000 Gepäckstücken sortieren müssen." Deshalb sollte das Nötigste, wie Ladekabel oder etwa ein sauberes T-Shirt, im Handgepäck mitgebracht werden.