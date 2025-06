Kreuzfahrt-Stopp fällt ins Wasser: AIDA-Schiff muss Insel-Halt streichen

Die AIDAbella konnte am Donnerstag ihre Route nicht wie geplant durchführen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Denn die AIDAbella musste während der Ostsee-Kreuzfahrt ihren geplanten Stopp im Hafen von Rønne kurzfristig streichen! Der Grund: Heftiger Wind machte ein sicheres An- und Ablegen schlicht unmöglich.

Die rund 2500 Passagiere an Bord der beliebten AIDA-Kreuzfahrt mussten sich stattdessen mit einem ungeplanten, zusätzlichen Seetag zufriedengeben, berichtet schiffe-und-kreuzfahrten.de.

Der Kapitän ließ am Morgen noch prüfen, ob ein Ankern vor dem kleinen Örtchen Svaneke im Nordosten der Insel eine Option wäre. Svaneke gilt als sogenannter Tenderhafen – kleine Boote hätten die Gäste an Land bringen sollen. Doch auch hier machten Wind und Wellen der Planung einen Strich durch die Rechnung.

Der Stopp in Bornholm musste also ausfallen. Stattdessen ging es nun nonstop von Gdynia in Polen weiter zurück nach Kiel – wo die AIDAbella am Freitagmorgen wieder festmacht.