Kreuzfahrt wird zum Albtraum! Frauen bei Landgang vergewaltigt?

Lancaster (Bahamas/USA) - Schocktat während Kreuzfahrt ? Zwei Frauen behaupten, in Grand Bahama eine traumatische Erfahrung gemacht zu haben. Wurden die beiden weiblichen Passagiere abgefüllt und vergewaltigt?

"Ich bin durch meine Vergewaltigung wieder zu mir gekommen", schildert Dongayla Dobson, was ihr im Urlaubsparadies widerfuhr. Als beide Frauen wieder zu sich kamen und zum Schiff zurückkehrten, wurde eine toxikologische Untersuchung veranlasst.

Amber Shearer und Dongayla Dobson sollen abgefüllt und vergewaltigt worden sein. © Facebook Screenshot Everton Obi Powell

Durch Videoüberwachung konnten zwei Personen identifiziert werden.

Sowohl ein 54-Jähriger als auch ein 40-Jähriger wurden festgenommen.

Die Namen der beiden Beschuldigten wurden zwar nicht veröffentlicht. Der Kreuzfahrtreederei sind die Vorfälle jedoch bekannt.

"Die Polizei ermittelt in dieser Angelegenheit und Carnival bietet seine volle Unterstützung an", heißt es in einer Erklärung der Gesellschaft gegenüber USA Today.

Erst vor rund einem Monat wurde eine Reisewarnung der Stufe 2 für die Karibik herausgegeben.

Reisende wurden gewarnt, wegen erhöhter Kriminalität "Vorsicht walten zu lassen".