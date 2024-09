Kreuzfahrtriese "Disney Dream" läuft Hamburger Hafen an

Hamburg - Schaulustige aufgepasst: Das Kreuzfahrtschiff "Disney Dream" soll am heutigen Dienstagmorgen im Hamburger Hafen festmachen.

Die "Disney Dream" läuft am heutigen Dienstag erstmals anlässlich einer Reise den Hamburger Hafen an. (Archivfoto) © Ingo Wagner/dpa

Laut dem Kreuzfahrtterminaltreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) läuft das Schiff erstmals anlässlich einer Reise den Hafen an.

In Hamburg war das in Niedersachsen gebaute Schiff bereits, wie Bilder belegen.

Die "Disney Dream" soll bis 8 Uhr am Terminal in Steinwerder anlegen. Am Mittwochabend soll es wieder auslaufen.