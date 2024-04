Leinen los! Meyer Werft überführt neues Luxus-Kreuzfahrtschiff: Hier könnt ihr zusehen

Papenburg - Erneut steht eine spektakuläre Überführung über die Ems an: Am kommenden Sonntag soll die "Silver Ray" von Papenburg zur Nordsee fahren. Zahlreiche Schaulustige dürften dabei sein.

Das Kreuzfahrtschiff der Luxusklasse "Silver Ray" verlässt das überdachte Baudock der Meyer Werft. Am Sonntag soll es über die Ems überführt werden. © Lars Penning/dpa

Die Passage der "Silver Ray" solle am frühen Sonntagmorgen am Werfthafen beginnen, teilte die Meyer Werft am Mittwoch mit.

Gegen 12.30 Uhr soll demzufolge das Emssperrwerk passiert werden und gegen 14.30 Uhr soll das 240 Meter lange Schiff an Emden vorbeifahren. Von dort soll das Schiff ins nahe niederländische Eemshaven fahren. Allerdings könne sich der Zeitplan aufgrund von Wetter- und Tidebedingungen kurzfristig ändern, hieß es.

Nach späteren technischen und nautischen Erprobungen auf der Nordsee soll das Schiff dann wieder Kurs auf Eemshaven nehmen. Die Schiffsüberführungen ziehen traditionell zahlreiche Schaulustige entlang der Ems an.

Ende Februar hatte das Schiff die Schiffsbauhalle verlassen. Das Kreuzfahrtschiff bietet Platz für 728 Passagiere.