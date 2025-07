Notfall auf AIDA-Kreuzfahrtschiff: Rettungskräfte eilen verletzter Frau zu Hilfe

Hamburg/Stadersand - So hatte sie sich ihren Urlaub ganz sicher nicht vorgestellt: Am Samstag machte sich die "AIDAperla" von Hamburg aus auf den Weg nach Norwegen. Für eine Passagierin war die Reise allerdings nach ganz kurzer Zeit schon wieder vorbei.

Alles in Kürze

Am Samstag gab es an Bord der "AIDAperla" einen medizinischen Notfall. Eine Frau hatte sich kurz nach Beginn der Reise eine Beinverletzung zugezogen. © Facebook: DLRG Ortsgruppe Stade e.V.

Die Frau zog sich laut Feuerwehr Stade und DLRG nur wenige Minuten nach dem Ablegen im Hamburger Hafen an Bord des Ozeanriesen eine Beinverletzung zu, die mit den auf dem Schiff zur Verfügung stehenden Mitteln nicht ausreichend versorgt werden konnte.

Die Crew setzte daraufhin einen Notruf ab, woraufhin sich die DLRG-Einheiten aus Stade, Horneburg und Buxtehude, der Rettungsdienst sowie mehrere Feuerwehren am Anleger Stadersand (Niedersachsen) in Stellung brachten.

In Absprache mit der Besatzung des DLRG-Bootes "Kiek Ut" setzte die Feuerwehr mit zwei Notfallsanitätern an Bord des Hilfeleistungslöschbootes "Henry Köpcke" zu der sich in Fahrt befindlichen "AIDAperla" über.

Dort wurde die Passagierin erstversorgt. Glücklicherweise bestätigte sich die ursprüngliche Meldung, die Frau habe sich das Bein gebrochen, nicht - der Einsatz eines Notarztes war dementsprechend nicht erforderlich.