Mutter und Sohn verprügeln Senior auf Kreuzfahrtschiff!

Wie der Lokalsender WPLG Local 10 unter Berufung auf Angaben der Polizei des Miami-Dade County berichtete, sei die Prügelei vom 6. Oktober um 21.30 Uhr (Ortszeit) an Bord der "MSC Seascape" auf einem Überwachungsvideo festgehalten worden.

Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall oder zur Identität des mutmaßlichen Opfers sind nicht in dem Verhaftungsbericht aufgeführt, so der TV-Sender. Auch was mit dem Sohn von Kelli Lyn R. nach seinem Rauswurf geschah, bleibt unklar.