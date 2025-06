Änderung auf Kreuzfahrtschiff: Diese Neuerung wartet schon bald auf AIDA-Gäste

Die Getränke-Pakete sind aufgeteilt in Tarife für junge Personen und Erwachsene. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa

Ein Cappuccino kostet derzeit 3,90 Euro, ein Aperol Spritz stolze 8,90 Euro. Wer täglich mehrere Getränke ordert, kommt so schnell auf viele Zusatzkosten - ein Paket kann sich daher lohnen.

Für Gelegenheits-Trinker reicht das "FUN"-Paket daher völlig aus. Handelt es sich bei den Gästen um echte Cocktail-Fans, wird beispielsweise eher das "ALL IN"-Paket empfohlen.

Buchbar sind die Pakete jedoch erst ab einer Anzahl von fünf Reisetagen - mit einer Ausnahme: die "FUN"-Pakete sind bereits ab Tag eins gültig.

Hinzu kommt, dass für 18- bis 24-Jährige bei der Buchung eines "ALL IN"-Tarifs automatisch das "Kids & Teens ALL IN" -Paket gebucht wird. Ein Upgrade auf das reguläre "ALL IN"-Paket für Erwachsene ist gegen einen Aufpreis jedoch möglich.

Was die neuen Getränketarife letztendlich kosten, ist bislang nicht bekannt. Die Preise der bisherigen Tarife bewegten sich zwischen 9,90 Euro für Kids bis hin zu 34,90 Euro für Gäste ab 18 pro Person pro Tag.