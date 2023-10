Neuer Kreuzfahrtriese "Carnival Jubilee" geht auf seine erste Reise

In der Nacht zum Dienstag soll die "Carnival Jubilee" das Emssperrwerk passieren. Dazu muss die Flut abgewartet werden: Der Wasserstand vor und hinter dem Emssperrwerk muss gleich sein, damit der Ozeanriese in den Dollart und damit in Richtung Nordsee fahren kann.

Da staunten selbst die Schafe nicht schlecht. © Sina Schuldt/dpa

Wegen der besseren Manövrierbarkeit wurde das Schiff im Rückwärtsgang über die Ems gefahren. Zwei Schlepper unterstützten das Manöver. Das Kreuzfahrtschiff wurde vom Team der Lotsenbrüderschaft Emden geführt, die schon seit vielen Jahren die Emsüberführungen übernehmen. Die komplizierten Manövriervorgänge waren vorab in einem Simulator im niederländischen Wageningen geübt worden.

Das Schiff bietet Platz für mehr als 5000 Passagiere. Es soll am 4. Dezember an die Reederei übergeben werden. Nach Werftangaben ist die "Carnival Jubilee" das erste in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff der amerikanischen Reederei Carnival Cruise Line. Mit der "Mardi Gras" und der "Carnival Celebration" liefen bereits zwei baugleiche Schwesterschiffe am Meyer-Standort im finnischen Turku vom Stapel.

Ursprünglich sollte das Schiff für die deutsche Aida-Reederei gebaut werden. Weil der Mutterkonzern aber damit rechnete, dass nach dem Einbruch wegen der Corona-Pandemie die Buchungszahlen auf dem amerikanischen Markt sich wieder schneller erholen als in Europa, wurde nach Werftangaben die Marke zwischenzeitlich gewechselt.

Ende 2023 soll das Schiff nach früheren Angaben von Galveston in Texas aus zu einer ersten Kreuzfahrt starten. Das Schiff wird mit LNG, also mit Flüssigerdgas, angetrieben. Es wurde mit einer Achterbahn und einem über drei Decks reichenden Atrium mit einer großen Fensterfront Richtung Meer ausgestattet.