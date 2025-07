Tödlicher Vorfall auf Rekord-Kreuzfahrtschiff: Crew-Mitglied sticht auf Frau ein

Bahamas - Ein Mitarbeiter des weltgrößten Kreuzfahrtschiffs , der "Icon of the Seas", ist nahe der Bahamas von Bord gesprungen und verstorben. Zuvor hat er auf ein weibliches Crew-Mitglied eingestochen!

Alles in Kürze

In den sozialen Medien veröffentlichten Gäste des Kreuzfahrtschiffs Aufnahmen der Rettungsaktion. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/nickdestefano29

Wie die US-Medien CBS oder NBC unter Berufung auf die Royal Bahamas Police Force berichteten, ereignete sich der tödliche Vorfall am Donnerstagabend (Ortszeit) an Bord des Rekord-Schiffs der Gesellschaft "Royal Caribbean International".

Demnach verletzte ein 35-jähriges Besatzungsmitglied kurz vor 19.30 Uhr (Ortszeit) eine 28-jährige Frau mit mehreren Messerstichen. Das Schiff habe sich gerade vor der Küste der Insel San Salvador befunden, hieß es.

Der Angreifer flüchtete daraufhin vom Tatort und sprang von Bord des Schiffes. Ein Rettungsboot zog den Mann später aus dem Meer. Wiede an Deck wurde er für tot erklärt. Die Frau erlitt Verletzungen am Oberkörper, sei jedoch laut Polizei in einem stabilen Zustand.

"Unsere Crew leitete sofort eine Such- und Rettungsaktion ein, doch leider ist das Besatzungsmitglied verstorben", erklärte "Royal Caribbean" am Freitag (Ortszeit) gegenüber CBS. "Wir sprechen der Familie und den Angehörigen des Besatzungsmitglieds unser aufrichtiges Beileid aus. Aus Respekt vor ihrer Privatsphäre können wir keine weiteren Einzelheiten mitteilen."