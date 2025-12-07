Norovirus-Ausbruch auf AIDA Weltreise: Knapp 100 Passagiere erkrankt

USA - Auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff, das sich derzeit auf Weltreise befindet, ist das Norovirus ausgebrochen. Mehr als 100 Passagiere sind bereits erkrankt.

Auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAdiva ist das Norovirus ausgebrochen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Anfang November startete die AIDAdiva ihre Weltreise in Hamburg, wird erst im März 2026 wiederkehren. Während das Schiff aktuell durch den Panamakanal in Richtung Pazifikküste von Mittel- und Nordamerika steuert, haben zahlreiche Kreuzfahrer mit Magen-Darm-Infekten zu kämpfen.

Nachdem das Schiff die Ostküste der USA hinter sich gelassen hatte, informierte die US-Gesundheitsbehörde am 4. Dezember über den Ausbruch.

Demnach seien seit Ablegen des Kreuzfahrtschiffes 95 von insgesamt 2007 Gästen und sechs von 640 Crewmitgliedern an dem Virus erkrankt. Sie alle würden Symptome wie Durchfall und Erbrechen zeigen. Das Norovirus wurde bereits als Erreger identifiziert.

Um zu verhindern, dass sich weitere Passagiere mit dem Virus anstecken, wird nun intensiv auf die Hygiene und den Schutz vor weiteren Ansteckungen geachtet.

So werde auf dem Schiff aktuell noch mehr als sonst auf Reinigung und Desinfektion geachtet. Bereits erkrankte Passagiere werden untersucht, auf das Norovirus getestet und von anderen Urlaubern und Crewmitgliedern isoliert.