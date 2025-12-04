Orkanwarnung: Kreuzfahrt startet nicht mehr ab Hamburg

Hamburg - Für Urlauber sollte es eigentlich ab Hamburg mit der "MS Hamburg" für 133 Tage auf die "Reise ihres Lebens" gehen. Nun muss der Startpunkt verschoben werden.

Die Kreuzfahrt "Reise ihres Lebens" mit der "MS Hamburg" sollte eigentlich in Hamburg beginnen. © Stefan Sauer/dpa

Eine Unwetterwarnung macht den Reisenden einen Strich durch die Rechnung, so Kreuzfahrt Aktuelles. Statt in der Hansestadt legt das kleine Kreuzfahrtschiff, auf dem maximal 400 Passagiere Platz haben, am Samstag (6. Dezember) von Genua in Italien ab.

Aufgrund des Wetters musste die Reiseroute umgeplant werden, denn in der Biskaya Bucht ist ein Orkan mit bis zu 10 Meter hohen Wellen vorhergesagt.

Plantours Kreuzfahrten ändert den Startpunkt, um sowohl Passagiere als auch Crewmitglieder zu schützen.

Für die Passagiere bedeutet das Umplanen:

Laut Kreuzfahrt Aktuelles wird die Anreise zum Starthafen mit zwei Sonderflügen ab Hamburg - oder auf Wunsch auch per Bus mit Übernachtung - von plantours übernommen.