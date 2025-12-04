Orkanwarnung: Kreuzfahrt startet nicht mehr ab Hamburg
Hamburg - Für Urlauber sollte es eigentlich ab Hamburg mit der "MS Hamburg" für 133 Tage auf die "Reise ihres Lebens" gehen. Nun muss der Startpunkt verschoben werden.
Eine Unwetterwarnung macht den Reisenden einen Strich durch die Rechnung, so Kreuzfahrt Aktuelles. Statt in der Hansestadt legt das kleine Kreuzfahrtschiff, auf dem maximal 400 Passagiere Platz haben, am Samstag (6. Dezember) von Genua in Italien ab.
Aufgrund des Wetters musste die Reiseroute umgeplant werden, denn in der Biskaya Bucht ist ein Orkan mit bis zu 10 Meter hohen Wellen vorhergesagt.
Plantours Kreuzfahrten ändert den Startpunkt, um sowohl Passagiere als auch Crewmitglieder zu schützen.
Für die Passagiere bedeutet das Umplanen:
Laut Kreuzfahrt Aktuelles wird die Anreise zum Starthafen mit zwei Sonderflügen ab Hamburg - oder auf Wunsch auch per Bus mit Übernachtung - von plantours übernommen.
Bis April 2026 auf hoher See
Nach dem neuen Startpunkt in Genua können die Gäste sieben weitere Häfen besuchen: Nizza, Sète, Palamos, Valencia, Cadiz, Portimão und Lanzarote.
Ab den Kanarischen Inseln kehrt die "MS Hamburg" wieder auf ihre geplante Reiseroute zurück.
Silvester gefeiert wird vor der Copa Cabana in Rio de Janeiro, danach geht es über die Antarktis, vom Kap Hoorn an der Spitze Südamerikas zum Kap der Guten Hoffnungen in Südafrika.
Das Kreuzfahrtschiff besucht außerdem Südgeorgien, Mauritius, Madagaskar und die Seychellen. Für mehrere Tage hält die "MS Hamburg" in Kapstadt, Rio de Janeiro, auf den Seychellen und in Dakar im Senegal.
Zurück im Hamburger Hafen wird das Kreuzfahrtschiff am 17. April 2026 erwartet.
Titelfoto: Stefan Sauer/dpa