26.04.2025 09:54 Premiere an neuem Terminal: Erstes Kreuzfahrtschiff erreicht das Westfield

Nach der geplatzten Premiere an Ostern hat am Samstagmorgen zum ersten Mal ein Kreuzfahrtschiff am neuen Terminal am Überseequartier angelegt.

Von Lukas Müller Hamburg - Am neuen Hamburger Kreuzfahrtterminal am Überseequartier hat mit der "Balmoral" erstmals ein Kreuzfahrtschiff angelegt.

Die "Balmoral" hat am Samstagmorgen am neuen Hamburger Kreuzfahrtterminal am Westfield-Einkaufscenter angelegt. © Lenthe-Medien Es handelte sich um einen ersten Probelauf, wie der städtische Terminaltreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) vorab auf Anfrage mitteilte. Das Terminal liegt im Stadtteil Hafencity. Das neue Terminal namens Cruisecenter Hafencity soll im September offiziell eröffnet werden. Es hat zwei Liegeplätze und soll am Tag durchschnittlich 2500 Passagiere abfertigen können. Die Stadt hat einen Dauernutzungsvertrag mit dem Bauherren Unibail-Rodamco-Westfield abgeschlossen, der seit diesem Monat das angrenzende Einkaufszentrum betreibt. CGH machte keine Angabe, was es für die Nutzung zahlt. Kreuzfahrten Mann gewinnt Luxuskreuzfahrt, doch plötzlich muss er 45.000 Euro zahlen Nach dem Bericht des "Hamburger Abendblatts" sollte eigentlich bereits am Ostersonntag das Schiff "Silver Dawn" an dem Terminal festmachen. Wegen Restarbeiten sei es dazu nicht gekommen. CGH betreibt in Hamburg bereits die drei Kreuzfahrtterminals Steinwerder, Altona und Baakenhöft. Dieses Jahr sind rund 300 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen geplant. Im Vorjahr gab es 266 Anläufe und mehr als 1,3 Millionen Passagiere. CGH rechnet dieses Jahr mit steigenden Gästezahlen.

