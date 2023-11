Wegen Süßigkeiten: Frau bekommt lebenslanges Verbot für Kreuzfahrten!

Im US-Bundesstaat Florida, wo die Ausfahrt beginnen sollte, wie auch in Texas, wo Van Veldhuizen eigentlich lebt, sind die Süßigkeiten legal. Dennoch wurde sie nicht nur nicht an Bord gelassen, sondern später auch noch mit einem lebenslangen "Carnival Cruises"-Reise-Verbot belegt.

Im Hafen von Miami legen regelmäßig große Kreuzfahrtschiffe an. © Max Patzig

Zunächst ging die Dame davon aus, dass "es eine dieser Situationen ist, in denen du denkst: 'Oh, Mist, ich habe eine Flasche Wasser in meinem Rucksack gelassen, ich muss sie wegwerfen', wie so etwas an Flughäfen passiert", erklärt sie dem Sender weiter. Doch die Situation war eine ganz andere, viel schlimmere, wie sich herausstellte.

Jetzt darf sie die Schiffe der Reederei nicht mehr betreten und bekam den gezahlten Preis für die verpasste Reise auch nicht zurück.

Die Kreuzfahrt-Veranstalter begründete das Boarding-Verbot damit, dass das Mitführen von CBD-Produkten auf allen Schiffen und auf allen Routen untersagt sei, da an den verschiedenen Häfen unterschiedliche Regeln gelten würden. Der Einfachheit halber wurde es deshalb generell verboten, solche Süßwaren und Ähnliches dabeizuhaben.

Nach einiger Zeit erhielt Melinda Van Veldhuizen dann den Brief, der sie über den lebenslangen Ausschluss aller angebotenen Kreuzfahrten dieses Unternehmens informierte.

Und das alles wegen eines eigentlich ganz kleinen Problems: "Ich kann sonst nicht einschlafen", erklärte Van Veldhuizen.