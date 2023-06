Mietwagen im Urlaub: Preise sinken teils drastisch

Deutschland - Alles wird teurer? Zumindest wer im Sommerurlaub einen Mietwagen braucht, muss dieses Jahr nicht mehr so tief in die Tasche greifen.

Meist haben die verschiedenen Autovermieter an Flughäfen wie in Palma de Mallorca Büros. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Aktuelle Auswertungen der Portale CHECK24 und billiger-mietwagen.de für die Deutsche Presse-Agentur zeigen in den meisten Urlaubsländern deutlich niedrigere Preise als vor einem Jahr. Im Schnitt der 20 beliebtesten Ziele sanken die Preise laut Daten von CHECK24 binnen Jahresfrist um 18 Prozent. Allerdings liegen sie damit immer noch über dem Vor-Corona-Niveau.

Deutliche Rückgänge stellten die beiden Portale unter anderem in Spanien fest, wo CHECK24 einen Rückgang um 34 Prozent ermittelte, billiger-mietwagen.de ein Minus von 16 Prozent.

Für Italien sind es 17 beziehungsweise 16 Prozent, in Griechenland 27 und 18 Prozent und in Portugal acht und zwölf Prozent. Auch in Frankreich mit neun beziehungsweise 14 Prozent ging es nach unten, ebenso in Großbritannien mit neun und vier Prozent.

Die jeweils stärkste Verbilligung wurde allerdings in Kroatien gemessen, hier sieht CHECK24 ein Minus von 47 Prozent, billiger-mietwagen.de von 22 Prozent.