Neue Verbindung per Nachtzug: Von Köln aus geht's zu diesem beliebten Reiseziel!

Köln - In fünfzehn Stunden könnt ihr bald von Köln bis an die italienische Adria fahren. Das belgisch-niederländische Nachtzug-Start-Up "European Sleepers" erweitert seine Verbindungen und bietet ab kommenden Februar Fahrten bis in die italienische Lagunenstadt Venedig an!

In den Urlaub über die Schiene. Das niederländische Nachtzug-Start-Up European Sleepers erweitert ab Februar seine Verbindungen. © European Sleepers

Los soll es laut dem Unternehmen am 5. Februar gehen. Die Fahrten sind ab dann immer zweimal wöchentlich und starten um 23 Uhr in der Domstadt. Der ursprüngliche Routen-Startpunkt des Zuges ist Brüssel.

Nachdem ihr es euch in euren Zugkojen gemütlich gemacht habt, fahrt ihr rund 15 Stunden bis nach Venedig ohne Umsteigen durch. Weitere Stationen auf der Route sind München, Innsbruck, Bozen und Verona. Um 14 Uhr am Folgetag sollt ihr dann Venedig erreicht haben.

Die Rückfahrt von Venedig aus soll morgens um 6 Uhr starten. Der Ticketverkauf beginnt am 24. September. Wie hoch der Preis für ein Ticket sein wird, ist noch nicht bekannt.

Damit verbindet das Unternehmen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder die Nordseeküste mit dem Mittelmeer über die Schiene. "Passagiere können in unseren Zug einsteigen und komfortabel im Speisewagen entspannen, während der Zug sie durch Deutschland und Österreich und über die Alpen transportiert, bis in die historischen Städte Verona und Venedig am nächsten Tag", so European Sleeper Chef Chris Engelman.

Mit dem Angebot ab Februar nach Venedig zu fahren, will das Start-up vor allem auch Karneval-Fans ansprechen, die das jecke Treiben nicht nur in Köln, sondern auch mal in Italien erleben wollen. In Venedig wird nämlich zur selben Zeit Karneval gefeiert - wenn auch völlig anders als im Rheinland.