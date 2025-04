Papst-Beisetzung: Trauerzug an der letzten Ruhestätte des Papstes eingetroffen

Fortsetzung des Artikels laden

26. April, 7.50 Uhr: Tausende versammeln sich vor Petersdom zu Trauerfeier für Franziskus

Auf dem Petersplatz in Rom sind die Vorbereitungen für die Trauermesse für Papst Franziskus in vollem Gange. Tausende Menschen versammelten sich bereits am frühen Morgen vor dem Petersdom. Zur Trauerfeier ab 10.00 Uhr werden dort Hunderttausende Menschen erwartet, darunter Hunderte Staatsgäste.

Tausende wollen dem Papst die letzte Ehre erweisen. Manche harren schon seit Stunden auf dem Petersplatz aus. © Andreas SOLARO / AFP

25. April, 22.23 Uhr: Sarg von Franziskus verschlossen

Nach dem Ende der öffentlichen Aufbahrung von Papst Franziskus (†88) im Petersdom ist der Sarg verschlossen worden. Die Zeremonie in der ansonsten menschenleeren Kirche fand im Beisein mehrerer Kardinäle sowie geladener Gäste statt. Dem toten Pontifex wurde zuvor nach katholischem Ritus ein weißes Seidentuch über das Gesicht gelegt, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Eine Ordensschwester wartet bei Abenddämmerung am Petersplatz auf die Beerdigung von Papst Franziskus. © Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

25. April, 20.05 Uhr: Selenskyj deutet Absage von Reise zu Papst-Trauerfeier an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) hat angedeutet, der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus (†88) in Rom am Samstag fernzubleiben. "Sollte ich es nicht schaffen, dann wird die Ukraine würdig vertreten werden. Der Außenminister (Andrij Sybiha, 50) und die First Lady (Olena Selenska, 47) werden anwesend sein", sagte Selenskyj vor Journalisten in Kiew.

25. April, 19.30 Uhr: Aufbahrung von Franziskus beendet - 250.000 Besucher

Nach drei Tagen ist die öffentliche Aufbahrung von Papst Franziskus (†88) im Vatikan beendet. Der Petersdom schloss am Abend seine Pforten für Besucher, die dem gestorbenen Pontifex die letzte Ehre erweisen wollte. Kurz vor 19 Uhr kamen noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) und seine Frau Brigitte (72) in den Dom, um neben dem Sarg zu beten. Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (61) war am frühen Abend im Petersdom. Seit Beginn der Aufbahrung am Mittwoch strömten etwa 250.000 Menschen in die Basilika, wo Franziskus vor dem Hauptaltar in einem offenen Sarg zu sehen war. Diese Schätzung gab der Heilige Stuhl am Abend bekannt. Es bildeten sich vor dem Petersdom teils kilometerlange Schlangen. Um den vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen, blieb der Dom - entgegen der ursprünglichen Planung - auch in der Nacht weitgehend für Besucher geöffnet.

Letzte Gläubige beten am Peterdom, am Sarg von Papst Franziskus (†88). Am Abend wurde der Petersdom geschlossen und der Sarg endgültig versiegelt. © Michael Kappeler/dpa

25. April, 18.30 Uhr: 162 Delegationen für Papst-Trauerfeier angemeldet

Im Vatikan haben sich 162 Delegationen zur Trauerfeier für den gestorbenen Papst Franziskus angemeldet. Der Heilige Stuhl veröffentlichte am Vorabend der Messe auf dem Petersplatz eine Liste der Staatsgäste. Darunter sind US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania, aus Deutschland Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

25. April, 18.25 Uhr: Biden bei Papst-Bestattung in Rom erwartet

Der frühere US-Präsident Joe Biden (82) und seine Ehefrau Jill (73) reisen Medienberichten zufolge zur Bestattung des Papstes nach Rom. Das berichtete unter anderem die "Washington Post" unter Berufung auf einen Sprecher der Bidens. Der Demokrat hatte Franziskus mehrfach persönlich getroffen. Auch sein Nachfolger im Amt, Donald Trump, und First Lady Melania reisen zur Bestattung des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche.

25. April, 16.41 Uhr: Trump mit First Lady zur Papst-Bestattung abgeflogen

US-Präsident Donald Trump (78) ist für die Papst-Bestattung zu seiner ersten Auslandsreise in der neuen Amtszeit aufgebrochen. Er wird bei der nur eintägigen Reise von First Lady Melania Trump (54) begleitet. Trump flog am Vormittag (Ortszeit) ab und wird am späten Abend in Rom erwartet. Am Samstag wird er laut Weißem Haus um 10 Uhr bei der Trauerfeier sein. Aber schon am Mittag ist die Abfahrt zum Flughafen geplant. Vor seiner Abreise hatte er angekündigt, dass er sich mit einer Reihe ausländischer Staats- und Regierungschefs treffen wolle, möglicherweise auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47).

US-Präsident Donald Trump (78) besteigt auf der Andrews Air Force Base die Air Force One, um an der Beerdigung von Papst Franziskus teilzunehmen. © Evan Vucci/AP/dpa

25. April, 15.52 Uhr: Vom Petersdom nach Santa Maria Maggiore

Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert führt wieder ein Trauerzug mit einem toten Papst durch Rom: Franziskus' Leichnam wird am Samstag auf einer etwa sechs Kilometer langen Strecke durch das Zentrum der Ewigen Stadt gefahren. Der Leichenwagen setzt sich nach dem großen Trauerrequiem mit Hunderten von Staatsgästen aus aller Welt am Petersdom in Bewegung. Beigesetzt wird der verstorbene Pontifex dann in der Marienkirche Santa Maria Maggiore. So war das Franziskus' ausdrücklicher Wunsch: Die Papstbasilika in der Nähe des Hauptbahnhofs war seine Lieblingskirche in Rom.

25. April, 15.49 Uhr: Hype um "Konklave"-Film und Papst-Bücher

Viele Menschen wollen nach dem Papst-Tod Edward Bergers (55) Vatikan-Drama "Konklave" sehen oder die Roman-Vorlage lesen. Anbieter berichten von einer gestiegenen Nachfrage. Auch die jüngst erschienene Autobiografie von Papst Franziskus, der vergangenen Montag gestorben ist, erlebt aktuell einen Verkaufs-Boom. Eine Sprecherin des Penguin Verlags sagte auf Nachfrage, dass "alle Bücher des Papstes aus unserem Haus aktuell sehr stark nachgefragt sind und das Interesse an seinem Wirken und seiner Lebensgeschichte riesig ist. Darunter ist seine erst im Januar erschienene Autobiografie "Hoffe" sicher der wichtigste Titel für uns."

Das Cover des Buches "Hoffe. Die Autobiografie" von Papst Franziskus. (Archivfoto) © ---/Kösel-Verlag / Penguin Random House/dpa

25. April, 15.19 Uhr: Nur halbe Stunde für Trauerzug von Franziskus

Der Vatikan plant für die Überführung von Papst Franziskus (†88) vom Petersdom in die Kirche Santa Maria Maggiore nur eine halbe Stunde ein. Das sagte Sprecher Matteo Bruni (48) am Vortag der Trauerfeier und Beisetzung des Pontifex. Der Trauerzug wird dabei nicht über die Via della Conciliazione, die direkt auf den Petersplatz zuführt, fahren.